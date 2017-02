L'antica spezieria di Santa Maria della Scala

L'antica Spezieria o Farmacia si trova al primo piano del convento dei Carmelitani Scalzi, annessa alla Chiesa di Santa Maria della Scala, ed è un piccolo gioiello che conserva il laboratorio galenico e il frantoio originari, insieme alle maioliche colorate, i vasi, le bilance, gli alambicchi di distillazione, i mortai, mentre sono del Settecento l'arredamento, le scaffalature, le vetrine e il bancone, e risale all'ottocento l'adiacente laboratorio liquoristico. L'Antica Spezieria fu in funzione dal 1600 fino agli anni '50 del '900, sigillata dall'ultimo speziale per essere ammirata dai posteri. Al suo interno conserva ancora gli affascinanti arredi settecenteschi e soprattutto l'antico laboratorio con, preziosi cimeli come vasi, alambicchi, pilloliere, ampolle ed un rarissimo erbario. Vivrete in questa visita l'emozione di entrare in una delle più antiche Farmacie della Città Eterna scoprendo i segreti e le antiche ricette che, nel tempo, la resero talmente celebre da diventare punto di riferimento per pontefici, principi e cardinali, così da acquisire l'appellativo di Farmacia dei Papi. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: chiamando il 334/3006636