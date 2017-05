Santa Maria della Pace e le sibille di Raffaello

★ Sabato 13 Maggio - ore 10 ★ NOVITA'!!! Situata nei pressi del chiostro del Bramante, la piccola chiesa di Santa Maria della Pace custodisce al suo interno uno splendido affresco di mano di Raffaello raffigurante Sibille ed Angeli, collocato nella cappella Chigi. Riedificata nel 1482 per volere di Papa Sisto IV in seguito ad un evento miracoloso, in luogo dell'antica "S. Andrea de Acquarenariis", la chiesa di Santa Maria della Pace venne restaurata con l'aggiunta della facciata barocca da Pietro da Cortona nel 1656, il quale rese l'intera piazza una sorta di teatro di cui la chiesa costituisce un ideale palcoscenico. All'interno dell'edificio, oltre all'affresco dell'Urbinate, si possono ammirare opere di molti altri grandi artisti come Baldassarre Peruzzi, Carlo Maratta e Carlo e Stefano Maderno. Appuntamento: sabato 13 maggio alle ore 10 davanti all'ingresso della chiesa in via Arco della Pace, 5. Contributo: 9 euro (comprensivi del costo degli auricolari). LA VISITA E' ORGANIZZATA DA SARA SARETTI - STORICA DELL'ARTE Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851