Santa Maria Antiqua al Foro Romano: ultima apertura gratuita!

Ancora un'ultima occasione (per chi se la fosse persa) di visitare, con il biglietto di ingresso gratuito, la splendida chiesa di Santa Maria Antiqua aperta ancora al pubblico per gli ultimi giorni. La chiesa di Santa Maria Antiqua è uno dei monumenti più significativi della città di Roma nel periodo medievale. La preziosità delle decorazioni parietali ad affresco, preziosamente conservate lungo i secoli, la rende tra le chiese più famose del mondo. In particolare la formidabile "parete palinsesto", presente in tutti i manuali di Storia dell'Arte Medievale, racconta in 7 strati pittorici l'incredibile storia della pittura bizantina a Roma tra il VI e il IX secolo. Visiteremo un altro gioiello del Foro: l'Oratorio dei Quaranta Martiri di Sebaste, tappa imprescindibile per chi vuole scoprire le fasi cristiane del Foro. Getteremo luci sui "secoli bui", scopriremo insieme una città viva e colorata come gli splendidi affreschi di Santa Maria Antiqua, che oggi risaltano tra le straordinarie luci del nuovo (e riuscitissimo) allestimento. Appuntamento: Domenica 5 Marzo ore 10.15, L.go della Salara vecchia 5, Roma (davanti alla biglietteria del Foro Romano, sul lato di via dei Fori Imperiali). Contributo evento: 10 euro + ingresso gratuito A cura di: Federico Caruso ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086