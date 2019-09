Le meraviglie dell'arte cristiana a Santa Cecilia in Trastevere

Santa Cecilia in Trastevere è uno stupore senza eguali: la leggenda aurea vuole che la basilica sorga sulla casa della santa e, così come da lei voluto, divenuta domus ecclesia. Visitarla è uno straordinario percorso nell'arte e nel tempo, tra storia e leggenda. Il grande e prezioso scrigno d’arte, spesso trascurato nelle visite a Roma, è in grado di regalare continue ed infinite sorprese. I sotterranei con i resti di una domus trasformata in insula; la meravigliosa decorazione musiva del catino absidale del IX Secolo e il Giudizio Universale del Cavallini nel coro (apertura straordinaria); il ciborio di Arnolfo di Cambio e l'eccezionale statua di Santa Cecilia di Stefano Maderno. Una imperdibile emozione!



