Sant'Ivo - Spettacolo di beneficenza degli Avvocati

Lunedi 2 Marzo torna al teatro Brancaccio di Roma la quinta edizione dell'evento di beneficenza "Sant'Ivo - Il Sanremo degli Avvocati" organizzato dal consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma Aldo Minghelli, accompagnato quest'anno nella conduzione dalla criminologa e psicologa forense più famosa d'Italia Roberta Bruzzone.



Si esibiranno sul palco quindici avvocati che canteranno grandi successi della musica italiana accompagnati dalla live band Enjoying 70 e il pubblico sarà chiamato a votare il proprio preferito.



La solidarietà, come di consueto, è al centro della manifestazione canora, i cui proventi saranno donati come ogni anno alla famiglia di uno o più avvocati venuti a mancare nel corso dell'anno lasciando figli e consorti in difficoltà.



Quest'anno le selezioni hanno coinvolto tutti gli Ordini del Lazio, riscontrando grande partecipazione.

I finalisti sono stati scelti grazie al maestro e coach musicale Stefano Della Rovere, la cantante lirica e insegnante di tecnica del canto Ani Dangova e dalla supervisione tecnica e artistica di Veronica Matrisciano.



Un’iniziativa benefica che da cinque anni mette in luce il lato generoso dell’avvocatura.



Biglietti Platea: 20€

Biglietti Gallerie: 15€