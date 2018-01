Sant'Ivo alla Sapienza: una gemma nel cuore di Roma

L’antica sede di una delle Università più importanti al mondo, racchiude il capolavoro del Borromini. La sua pianta mistilinea, avvolta nel mistero, e la sua magnifica cupola che si innalza nel cielo, è il dono del grande maestro lasciato ai posteri: il cortile del palazzo, le geometrie, simboli misteriosi, stemmi magnifici. Scienza, religione e arte in uno dei capolavori maggiori dell’architettura della Roma Barocca.



Relatore: Dott. Isabella Leone



Appuntamento in Corso Rinascimento,40 alle ore 9:45

Adatta agli amici a 4 zampe!

Contributo visita: Offerta Libera.



