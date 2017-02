Il complesso di Basilica di Sant'Agnese e mausoleo di Santa Costanza

Un meraviglioso viaggio nel tempo, indietro fino all'epoca dell'imperatore Costantino il Grande. Entreremo in due straordinari gioielli collocati al I miglio dell'antica via Nomentana: la Basilica di Sant'Angnese e il Mausoleo di Santa Costanza. La visita guidata, condotta dai nostri storici dell'arte, inizierà dal mausoleo: il grande monumento funerario edificato per accogliere le spoglie di Santa Costanza, figlia di Costantino, collocate in un meraviglioso sarcofago in porfido ed impreziosito da mosaici straordinari perfettamente intatti e risalenti al IV secolo d.C. Si proseguirà nella vicina chiesa di Sant'Agnese fuori le mura, per ammirare un vero gioiello dell'arte bizantina: il prezioso mosaico absidale del VII secolo, con l'immagine di sant'Agnese affiancata dai papi Onorio I e Simmaco: uno stupefancente incastro di tessere musive su sfondo oro, atto a testimoniare l'introduzione nella capitale di un nuovo linguaggio astratto e trascendentale, prettamente bizantino.