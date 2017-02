Sans Papiers 12th bday-RomaDubSocialClub: Lion's Way 10th bday

ROMA DUB SOCIAL CLUB 3.0 Special Birthday Edition CSOA SANS PAPIERS 12 b-day LION'S WAY 10th b-day Line Up: LION'S WAY SOUND SYSTEM in session all the night from Roots Foundation to Dub & Steppa Noi facciamo 10 anni ma abbiamo deciso di farvi noi un regalo! All'entrata un biglietto OMAGGIO per poter vincere: - 1 vinile 7" Lion's Way Records - Pablo Raster feat. Antonzi Rubio - Fight Against/Dub Against - 1 maglietta Militant Dub Area 2° Giorno di festeggiamenti per i 12 anni di occupazione del Cso Sans Papiers. Uno spazio ricavato all'interno di un bar in un palazzo di proprietà di Bankitalia, abbandonato ormai da tempo nel cuore di Roma, San Giovanni. Spazio che, come altri nella città, rischia di ritornare nello stato fatiscente e di abbandono visto l'imminente pericolo di sgombero. Anni in cui all'interno si sono sviluppati vari progetti che lo hanno reso uno spazio trasversale, attraversato da persone di più varia estrazione che hanno contribuito con varie forme a creare una cultura indipendente. Uno spazio sottoterra che ha ospitato artisti emergenti, artisti nazionali e artisti internazionali, promuovendo sempre cultura indipendente a prezzi accessibili per tutte e tutti. Progetti che si intersecano e che al momento hanno tutti un minimo comune denominatore: Radiosonar.net . Radio libera e indipendente, voce per chi non ha voce. "Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain. And you are young and life is long and there is time to kill today. And then one day you find ten years have got behind you." Come cantavano I Pink Floyd, il tempo corre, ti giri, e son passati 10 anni. Si 10 anni, che sono pochi per tanti ma che sono una prima importante tappa per tutti. Era Marzo del 2007 quando in una stanza Vax e Fax decisero di fondare una crew basata sul collettivismo, l'autodeterminazione, lo spiritualismo e la filosofia libertaria. Dopo qualche tempo la famiglia crebbe e Samer entrò a far parte della crew. Iniziarono le prime session volte ad autofinanziare la costruzione del proprio Sound System. "A weapon of mass information", un mezzo per diffondere un messaggio di amore, fratellanza ed uguaglianza. Ed è grazie alla cooperazione con una giovane crew di Latina, i Cosmic Session che nel 2009 si poté portare il proprio contributo alla Million Marijuana March con un carro con gli impianti uniti, e si rafforzò la collaborazione e la fratellanza con i fratelli Mystical Powa. Tra una session e la costruzione dell'impianto, nel 2008 con la giusta spinta di Luca Mr Green, viene fondato il collettivo "Militant Dub Area" e l'omonima trasmissione radio (su fusoradio.net prima e su radiosonar.net ora) tenendo un calendario aggiornato di tutte le serate roots e dub in giro per l'Italia. L'anno dopo, nel mese di giugno 2010 i primi due scoop del Lion's Way Sound System ruggivano per la prima volta nella yard del Csoa Ricomincio dal Faro insieme al Real Rock HiFi Sound System, con cui nasce una collaborazione duratura nel tempo. E' il 2012 quando nasce la prima edizione del Roma Dub Social Club all'interno del Csoa Sans Papiers in collaborazione con Militant Dub Area, una serie di eventi volti a promuovere la sound system culture, invitando sound locali, nazionali e internazionali. Lion's Way è un progetto solidale alle lotte sociali, Antifascista, sensibile ad ogni forma d'ingiustizia, e si impegna da sempre a dare voce alle minoranze e a sostenere le pratiche di resistenza antagonista. Sono queste le motivazioni che hanno spinto con orgoglio per quattro anni di seguito dal 2013 ad amplificare la manifestazione in ricordo di "Valerio Verbano" mettendo a disposizione il proprio impianto autocostruito. Ed è per queste ragioni che hanno portato la crew a suonare nella maggior parte dei centri sociali a Roma. "Cooperation no competition". Ed è così che nasce nel 2016 il BullDub, serie di eventi, organizzati insieme ai fratelli dell'All Tribes Sound nella yard della Locanda Atlantide, con ospiti di caratura internazionale. In questi 10 anni tanti artisti sono passati dalla consolle del Lion's Way Sound System, veterani della scena, artisti internazionali, sound emergenti e sound contaminanti. Così come la crew ha avuto modo di portare la propria musica in vari festivals di livello nazionale. 10 anni sono pochi ma sono tanti, e la crew ha visto cambiare e succedersi vari elementi fino all'ingresso, nel 2016, di Pit. Periodo di novità per i Lion's Way, infatti è il momento dell'Autocostruzione e l'impianto raddoppia con altri 2 scoop; ma non solo è anche l'impulso, grazie alla collaborazione con Pablo Raster, alla creazione della propria Label, strumento in più per diffondere la propria voce. 10 anni in cui abbiamo sempre condiviso la nostra consolle con altri fratelli che si alternavano con noi, e forse è per questo che vi invitiamo il 25 Marzo al nostro 10° compleanno carichi di tanta buona musica: dal roots reggae foundation fino al dub steppa più moderno selezionata da noi per tutta la sera. Una serata speciale dove festeggiare ben due compleanni. ROMA DUB SOCIAL CLUB 3.0. Terza edizione di una serie di eventi Red Gold and Green all'interno degli spazi occupati e nello specifico al Csoa Sans Papiers. Tre le caratteristiche principali: 1) Entrata a basso costo per permettere a tutte e tutti di danzare con noi. (3€) 2) Tutto l'incasso è sempre e comunque a finanziamento e sostegno di lotte, progetti sociali e spese legali. 3) Tanto tanto ma tanto amore e strictly good vibes LION'S WAY SOUND SYSTEM in session all the night from Roots Foundation to Dub & Steppa Poorman entry 3€ Dalle 21.30 alle 03.30 @ Csoa Sans Papiers (RM) Viale Carlo Felice 69 abc Metro A San Giovanni