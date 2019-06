Preparatevi a vivere una serata a tutta Sangria a Centocelle. Dove? Al Dopotutto. Quando? Mercoledì 12 giugno 2019.

Serata di Sangria a Centocelle

"Non pensate ad una cosetta tanto per... - anticipano dal Dopotutto - per la serata di degustazione abbiamo pensato ad una Sangria di vino bianco e uno strepitoso cous cous ai frutti di mare".

L'appuntamento, in buona compagnia, è per il 12 giugno, in via dei Castani 284, dalle 19 alle 23. Si consiglia di chiamare per prenotare il vostro tavolo preferito.

Qui il link all'evento Facebook per restare aggiornati sulla Serata di Sangria a Centocelle