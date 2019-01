Avviso ai Soci

Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta



Domenica 20 gennaio 2019

alle 21 e alle 22:15

Teatro Trastevere, Via Jacopa de’ Settesoli 3



SANDEI

Le domeniche degli Appiccicaticci

2 spettacoli nella stessa serata

completamente improvvisati in stile Appiccicaticci



“Gli Appiccicaticci sono totalmente irresponsabili: come tutti sanno infatti, gli Appiccicaticci è un cast di attori che non recitano mai, ma improvvisano con piu’ di 200 repliche all’attivo, anche se chiamarle repliche è superfluo visto che tutto nasce sul momento. Gli Appiccicaticci sono, come tutti sanno, un mix fra geni e imbecilli,

e questo è il loro lato positivo.”



Con SANDEI gli Appiccicaticci inaugurano le fantastiche domeniche della Stagione del Teatro Trastevere in seconda serata: ovvero un Doppio appuntamento con il format dela follia dell’improvvisazione teatrale.





DOMENICA 20 GENNAIO ALLE 21.00:

“LUIGI”

Una Parola, Due attori, 60 minuti



con Antonio Contartese e Tiziano Storti



LUIGI è uno spettacolo unico nel suo genere, che vi fara’ ridere, piangere, riflettere, sognare e soprattutto stupire. C’è tutta la magia del momento, che nasce dal nulla. C’è un solo spunto e qualcosa come “sessantaminutisessanta” di improvvisazione senza sosta, senza una pausa o una interruzione. Ma soprattutto ha una caratteristica tutta sua, gli attori sono solo 2: virtuosismi tecnici e grandissima prova attoriale. Più di 40 spettacoli, tutti giocati con improvvisatori provenienti da tutta Italia e Europa.



DOMENICA 20 GENNAIO ALLE 22.15:

“DUETTO”



con Tiziano Storti e Allesandro Cassoni

"Questo è uno spettacolo fatto da due attori carini. Nella vita. Ma tremendi ad improvvisare sul palco! Duetto difatti è uno spettacolo tutto improvvisato,perché nasce tutto sul momento( potresti non crederci ma se poi gli spunti li date voi allora siete costretti a ricredervi e pagarci da bere!). Alessandro Cassoni e Tiziano Storti, oltre che cantastorie, sono proprio un duetto di improvvisazione con i fiocchi Questo è Duetto, appunto, uno spettacolo carino..anzi..NO!"

Con “Sandei le domeniche degli Appiccicaticci” appuntamento al Teatro Trastevere, Via Jacopa de’ Settesoli 3, il 20 gennaio 2019 in seconda serata.



Teatro Trastevere

ingresso riservato ai soci

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/#

https://twitter.com/teatrotrast

Ufficio Stampa: Vania Lai vanialai1975@gmail.com 3388940447