Sancta Sanctorum apertura straordinaria del "luogo segreto del Patriarchio della Chiesa Cattolica"

La visita guidata inizia con la Scala Santa, dove avremo modo con un permesso speciale di ammirare i tesori segreti della meravigliosa Santa Sanctorum, che racchiude l’icona con l’immagine acheropita del Redentore, impreziosita da un ciclo di mirabili affreschi.

Proseguiremo con la visita della Basilica di San Giovanni in Laterano, madre di tutte le chiese di Roma e del mondo, ed è la più importante delle quattro basiliche maggiori romane.

Si terminerà con la visita del Battistero Lateranense, il più antico di Roma, realizzato nel V secolo oggi rappresenta il miglior esempio di architettura palleocristiana e magnificamente decorato da antichi mosaici. La sua struttura ottagonale ha fornito un modello per altri battisteri per tutta l'Italia.



Visita guidata: sabato 14 settembre alle ore 10.30

Appuntamento: ore 10.15 (massima puntualità), Piazza di S. Giovanni in Laterano, 14, davanti all'ingresso della Scala santa

Quota di partecipazione: €15,00 pagamento in loco

Prenotazione: prenotarsi rapidamente inviando una mail a segreteria@adm-arte.it, oppure un messaggio (sms o whatsapp) al 3208424686 - specificando il vostro nominativo, il numero delle persone e un riferimento telefonico





ADM - ARTE

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Via Radicofani, 25 - 00138 Roma

Tel. 06/8800763 - Fax. 06/8803143

Mobile. 3208424686

Codice Fiscale 97690980582

Banca Popolare di Sondrio Ag.19 c/c n. 4793X28

IBAN IT43J0569603219000004793X28

segreteria@adm-arte.it www.adm-arte.it