50 anni di Sancho, grande festa e pizza no-stop

Sancho dal 1969, l’istituzione della pizza a taglio di Fiumicino, compie 50 anni e si prepara a festeggiare con un evento senza precedenti.

Il 10 maggio a partire dalle 20 la Sancho’s family aprirà le porte della storica pizzeria in via della Torre Clementina servendo pizza non stop e non mancheranno gli amici di sempre che animeranno la serata con i loro piatti.

Ci saranno Gabriele Bonci (Pizzarium), Gianfranco Pascucci (Pascucci Al Porticciolo), Daniele Usai (Il Tino), Marco Claroni (Osteria Dell’Orologgio), Simone Curti (Molo 17) e molti altri.

La serata si concluderà con il concerto dei Flaminio Mafia e il dj set di Damiano Paolacci.