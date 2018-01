"San Valentino Rinascimentale" a Castel Gandolfo

Per un San Valentino davvero originale e all'insegna della cultura e della buona tavola, vi invitiamo all'evento "Zefiro Torna": cena a tema rinascimentale allestita dal catering Biker's, durante la quale vi delizierete con i manicaretti di Lorenzo il Magnifico; a seguire lo spettacolo "Zefiro Torna" una romantica favola che narra l'amore di Sandro Botticelli per la sua musa ispiratrice, Simonetta Vespucci. "Zefiro Torna" scritto e diretto da Luciano Tribuzi, ha debuttato lo scorso agosto durante la prestigiosa rassegna "Vissi d'Arte" di Napoli e vede in scena oltre al regista, la ballerina Giulia Fabrocile (Simonetta Vespucci) e l'attrice Michela Barone (Zefiro). Musiche di Sergei Sergeyevich Prokofiev, Pëtr Il'ič Čajkovskij e l'inedita "Nostos" della giovane compositrice Federica Clementi.

MENU':

Zuppa di funghi e farro;

Cotolette di maiale con prugne speziate con finocchio alloro e zenzero;

Pollo all'arancio con curcuma e anice stellato;

Frittata alle herbuccie;

Crostini con fegatelli;

Verdure grigliate

Cantucci

Biscotti allo zabaione.



Cena e spettacolo : 22 euro

Teatro Petrolini, Via Prati n. 6 - Castel Gandolfo

Cena ore 20,00, spettacolo ore 21,15

Costo 22 euro

Per info e prenotazioni : 339.8346689