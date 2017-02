San Valentino - Red Passion Night

Cena a lume di candele, musica dal vivo con Roma DJ Pianobar. Il MENÙ della serata: ANTIPASTI Carpaccio di ombrina al frutto della passione con pompelmo rosso e iceberg PRIMO Risotto Vialone Nano alla lavanda con capesante scottate e pistacchio di Bronte SECONDO Trancio di tonno Palamita nazionale in olio cottura con salsa all'arancia sanguinella, carciofi e misticanza di germogli freschi DESSERT Crema fredda al limone e fiori di ibisco con crumble alla mandorla DRINK Vino bianco o vino rosso Al termine della serata, estrazione finale di due cofanetti Smartbox per una cena per due al Ducati Caffè di Roma. €35 a persona con prenotazione obbligatoria al numero 3450860375 o inviaci un'email a marketing@ducaticafferoma.com Vi aspettiamo martedì 14 febbraio in via delle Botteghe Oscure 35, Roma.