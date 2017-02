San Valentino al MAXXI: si entra in due con un solo biglietto

Martedì 14 febbraio il MAXXI apre le porte a tutte le coppie: si entra in due con un solo biglietto. Due amici, due fidanzati, coppie di sposi, mamme con i figli, nonni e nipoti, martedì 14 febbraio il MAXXI festeggia il giorno dell’amore aprendo le porte a tutte le coppie che possono entrare pagando un solo biglietto.

Basta essere in due per usufruire della promozione e godere della ricca offerta del MAXXI: il pubblico potrà scoprire le tante opere d’arte e progetti di architettura che fanno parte della Collezione permanente del museo, restare colpito dall’energia degli scatti in bianco e nero di Letizia Battaglia. Per Pura Passione, fare una passeggiata tra le architetture del Giappone nella mostra The Japanese House; e ancora conoscere gli artisti del Premio MAXXI 2016 e il rapporto tra il Paese del Sol Levante e un grande Maestro dell’architettura italiana con Carlo Scarpa e il Giappone.

I visitatori potranno riflettere su come il mondo contemporaneo stia diventando pericolosamente simile a una prigione grazie alla mostra PLEASE COME BACK. Il mondo come prigione? O perdersi tra le creazioni colorate e suggestive di otto designer esposte in Local Icons. Urban Landscapes / North-South.

Inoltre, solo nel giorno di San Valentino, puoi acquistare la card myMAXXI Family&Friends a soli 75€ invece di 90 per vivere il museo in due per un anno intero. (La card è acquistabile presso la biglietteria del museo o online su Vivaticket)

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo

www.fondazionemaxxi.it - info: 06.320.19.54; info@fondazionemaxxi.it

orario di apertura: 11.00 – 19.00 (mart, merc, giov, ven, dom) |11.00 – 22.00 (sabato) | chiuso il lunedì,

Ingresso gratuito per studenti di arte e architettura dal martedì al venerdì