San Valentino al MAXXI: per festeggiare basta essere in due

Il giorno di San Valentino si entra in 2 al MAXXI con un solo biglietto. Dalle 11 alle 20 (ultimo ingresso ore 19), un biglietto vale due ingressi.

Di seguito le mostre visitabili con questa promozione speciale e i prezzi:

- le mostre del Museo: 2x1 a 12 euro

- la mostra du Altan: 2x1 a 10 euro

- la mostra del Museo + Altan: 2x1 a 15 euro

Un San Valentino all'insegna della cultura quello al MAXXI, dunque, che offre anche un'ulteriore promozione a chi vuole regalare una "MyMAXXI Family&Friends". Sarà, infatti, possibile acquistare la card, valida per due persone, in biglietteria oppure online ed entrare gratuitamente al Museo – e avere posti riservati agli eventi – per 365 giorni. E con una family&friends, puoi condividere tutto questo con chi vuoi tu. A 70 euro anziché 90 con il codice #MAXXISANVALENTINO

E dopo la visita?

Conserva il tuo biglietto o la card myMAXXI family&friends e attraversa la Piazza del Museo. Al ristorante Mediterraneo al MAXXI ti aspetta uno sconto del 20% su aperitivo o cena (ma anche entrambi), da gustare rigorosamente in due.

INFO E CONDIZIONI >> bit.ly/in2alMAXXI