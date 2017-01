San Valentino Family

Una serata speciale per due...più uno?? Al Faenas si può! Per san Valentino abbiamo in serbo per voi una cena al lume di candela, e riservato ai più piccoli una sala con menù a parte e uno spettacolo di intrattenimento delle clown Blond&Bass. La prenotazione è obbligatoria e per posti limitati. Contattateci per informazioni sul menù fisso (carne o vegetariano) e per riservare i vostri posti! NB età consigliata per i più piccoli 5-10 anni

