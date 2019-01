San Valentino con enjoying70 al Fonclea

--- SAN VALENTINO AL FONCLEA CON GLI ENJOYING70! ---

Gli Enjoying70 tornano al mitico Fonclea Pub con una formazione tutta nuova!

Il cantante e chitarrista solista Stefano Della Rovere passerà al pianoforte e tastiera restando lead voice, e al suo posto entrerà Guido Gori Giorgi, anche come cantante. Confermati gli altri ruoli di Maurizio Matrisciano, fondatore e chitarrista, Gabriele Rossi al basso e Santi Isgrò alla batteria.

Gli Enjoying70 presenteranno la nuova formazione e ripescheranno dal loro cilindro magico brani che non eseguivano da tempo.

Il Fonclea, in attività da oltre 40 anni, è uno dei locali più rinomati della capitale dove poter trascorrere una serata con musica dal vivo.

La prenotazione del tavolo è vincolata dal menà a 28€ che comprende il concerto, 3 piatti a scelta nel menù, caffè e amaro/limoncello. (Bevande escluse). Per info e prenotazioni contatti in locandina.