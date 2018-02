San Valentino di charme al Ballad Caffè

Uno dei film più romantici degli ultimi anni è senza dubbio "La La Land" protagonista del quale, insieme alla storia d'amore fra la coppia di attori, è innegabilmente il jazz. E quindi il Ballad Caffè, il jazz club più in voga della capitale, sembra la cornice perfetta per trascorrere un San Valentino di irresistibile atmosfera.

La maniera più romantica e seducente di trascorrere insieme la sera di San Valentino è immergersi nello charme e nell'eleganza del Ballad Caffè, perché ci vuole un'atmosfera suadente, la musica e il cibo migliori per ricordare ancora una volta, come ha scritto Henry David Thoreau, che 'non esiste rimedio per l'amore che non sia amare di piu'.

A coccolare i clienti in sala c’è Marcel - più che un maître, un vero e proprio entertainer che vi accompagnerà con garbo e sapienza - e la nostra Barlady Miss Rossella.

Un menu studiato apposta dallo chef Andrea Zerilli per la serata più dolce dell'anno senza essere minimamente banale o ridondante sul tema. Leit motiv delle portate: la condivisione. Ogni piatto infatti verrà servito e potrà essere gustato in 2. Una mise en place studiata per l'occasione con le posate legate da un nastro rosso, completano la cornice dedicata alla festa degli innamorati. Sempre con quel tocco di charme che contraddistingue il Ballad e il mondo del jazz.

'Ma l’amore no', questo è il titolo del concerto che presenta un florilegio delle più belle e romantiche canzoni degli anni ’40 del Novecento, tra film in bianco e nero e toilette da gran sera, tra sogni, amori perduti, passioni. Musiche allegre e melanconiche, beguine e “motivetti", memorie del Bel canto e ritmi amabilmente sincopati. Con Cristiana Arcari, soprano eclettico con la passione per la Canzone d’autore, e il virtuosismo e l'eleganza della fisarmonica di Natalino Marchetti.



Cristiana Arcari voce

Natalino Marchetti fisarmonica



Per prenotazioni: tel.339.633 4700

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Gallery