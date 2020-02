San Valentino con LoveToday

San Valentino è alle porte e diciamoci la verità, ancora non abbiamo scelto il regalo che farà impazzire di gioia la nostra dolce metà, perché ciò che si vuole in questo giorno è sì festeggiare l’amore ma farlo con un regalo insolito e con una serata speciale. Ma come? Senza farsi prendere dall’ansia, basterà semplicemente scegliere Shop Today che vi aiuterà nell’organizzazione della serata perfetta e nella scelta di un sogno indimenticabile, inoltre il vantaggio è doppio: oltre agli sconti scelti per i lettori di Roma Today, inserendo il codice LOVETODAY si potrà godere di un extra sconto del 10% (da inserire in fase di acquisto) creato proprio in occasione di San Valentino e che sarà valido fino al 15 Febbraio 2020.

Innanzitutto, bisogna festeggiare il giorno dell’amore con un aperitivo. Shop Today vi aiuta a scegliere l’atmosfera giusta: senza dubbio la scelta del brindisi che apre la serata è allo Spanish Yard - Restaurant & Tapas Bar: atmosfera, spritz e tapas tutto a un costo davvero eccezionale (qui sconti per i lettori).

Regalare la cultura: teatro e card per ingressi a prezzi scontati

Passo successivo è continuare la serata offrendo alla nostra metà un tuffo a teatro. Qui la scelta che proponiamo è davvero vasta e ce n’è per tutti i gusti: lo spettacolo Liolà che porta al Quirino l’affascinante mondo di Pirandello e della Sicilia, anni ’40 vede in scena un grande Giulio Corso e una sceneggiatura davvero ricca di particolari, potrebbe essere la scelta giusta per chi ama i dettagli e una storia mozzafiato. Lo spettacolo Uno Di Voi in scena al Teatro De' Servi, invece è il resoconto di un weekend di follie: quattro amici, tre uomini e una donna dovranno capire di chi è il bambino… in arrivo. Risate e caos garantiti!

Il Teatro della Cometa offre invece lo spettacolo Imparare ad amarsi che in Francia ha registrato da sempre il tutto esaurito: una storia che conferma tante altre: spesso l’amore per ripartire deve a volte rompersi. Il Letto ovale è invece la divertente commedia proposta al Teatro Tirso de Molina un intreccio che di equivoci, tradimenti e incomprensioni ne ha fatto un capolavoro.

Se non vi abbiamo convinto, ma alla nostra metà piace tanto il teatro, si potrebbe optare regalando quattro ingressi in formato card al teatro de’ Servi che vanta un cartellone vario e interessante. Qui sconti per i lettori.

Regalare un corso di cucina, una esperienza sensazionale

Altra divertente opzione è regalare un corso da cucina: con la gift card del Gambero Rosso proietterete la vostra metà nel magico mondo della cucina donandole non solo le tecniche ma una esperienza forte che porterà sempre dentro di sé e di certo può essere l’occasione per condividerla a tavola. (Qui trovi la Gift Card del Gambero Rosso scontata al 30%).



Roma ID: regalare l’arte della romanità

Un altro suggerimento potrebbe essere quello di regalare una stampa di RomaID: un regalo davvero sensazionale per chi della romanità ne ha fatto un punto di vista per amare la grande bellezza della Capitale, qui puoi trovare sconti davvero imperdibili.

Regalare brividi ovvero escape rooms

Avete voglia di un San Valentino ricco di adrenalina? Abbiamo la risposta giusta! Qui i nostri lettori potranno scegliere la escape rooms più adatta ai propri gusti: brividi da non perdere!

Regalare skipass a Campo Felice

Se invece è la dolce neve che desiderate, la scelta giusta è una giornata sugli scii a Campo Felice.



Buona scelta e buon San Valentino a chi ama di cuore!