San Valentino in musica con Cristian Marchi al Room 26

Sarà un San Valentino d'amore per la musica, quella suonata in vetta alle classifiche del mondo dal dj Cristian Marchi, super ospite speciale del Room 26 nella notte di venerdì 14 febbraio 2020.

Dalle ore 23.30 Cristian Marchi salirà in console per divertire l'appassionato pubblico di Forever Young. Il consueto party anni '90 del venerdì all'Eur, continua a chiamare grandi platee, sempre più affezionate a quei ritmi immortali di una decade musicale che sta impazzando anche tra i più giovani. Ad accogliere Marchi ci sarà come al solito il direttore artistico Gianluca Neon, pronto a dare inizio alla serata con i resident Double Fab e Marco Gioia in Main Room, mentre in Plus Room gli suonerà il sound di Chicco Allotta e Riccardo Soares.

Il divertimento continuerà anche sabato 15 febbraio, con il sabato house targato Room 26, che in Main Room dà il benvenuto alle selezioni del dj Miki Stentella, mentre in Plus Room torneranno i ritmi di Max Marino e Matteo Passerini. Il tutto, come al solito, alternato dalle voci di casa dei vocalist Lele Sarallo e Lory Voice.

BIOGRAFIA - CRISTIAN MARCHI

Cristian Marchi è un nome di riferimento nella scena house europea ed italiana da circa vent’anni. Le sue produzioni ed i suoi remix sono supportati dai dj più importanti del mondo, da David Guetta a Calvin Harris, da Dada Life a Bob Sinclar. Da Mykonos alla Polonia, dalla Corea all’Australia, dalla Francia alla Spagna, fino ovviamente all’Italia, Cristian è costantemente in tour e con la sua progressive house fa scatenare club e festival. Nato a Mantova, classe ‘76, è oggi un vero fenomeno del mixer, un professionista che fa ballare oltre 100.000 persone ogni anno, un personaggio che dopo ogni set si ferma a firmare autografi. I suoi fan su su Facebook sono circa 100.000, mentre il suo canale You Tube totalizza diversi milioni di visualizzazioni. Anche Cristian, come tante superstar internazionali, ha all’attivo diverse hit, molte delle quali raccolte in “We Are Perfect”, album compilation uscito nel dicembre 2011.

Tutto è arrivato per gradi. La sua tecnica in console e la sua capacità di far scatenare ogni tipo di club gli addetti ai lavori ed i clubber più appassionati le conoscevano già bene, ancor prima di successi assoluti usciti nel 2007-2008, ovvero “Feel The Love” (col progetto Marchi’s Flow, in top ten in diversi paesi) e “We Are Perfect” (In classifica in Italia, Spagna, Polonia, Australia). La consacrazio- ne è arrivata con “Love, Sex, American Express”, un tormentone ironico sul lifestyle ‘da discoteca’, un tipo di vita che tra l’altro Cristian proprio non conduce. In console beve solo acqua, fa sport con costanza ed il suo team quand’è in tour sembra quello d’un atleta che deve concentrarsi al massimo prima d’una performance... Dal 2009 ad oggi è tutto un susseguirsi di successi, spesso in collaborazione con colleghi come i romagnoli Nari & Milani (“Let It Rain”, “I Got You”, Take Me To The Stars”...) ed i tedeschi Syke ‘n’ Su- garstarr (“U’ Got Me Rocking”, cantata dalla bravissima Lisa Millett).

Da tempo Cristian in studio lavora con Paolo Sandrini e con lui ha fondato la sua label, Violence Rec (www.violencerec.com). Le sue giornate e le sue nottate, quando non è in tour, di solito le passa in studio, a creare nuova musica e scoprire nuovi talenti.