Cena tra perfetti sconosciuti: San Valentino con le fettuccine all'Alfredo

Sarà un San Valentino per gli innamorati, ma anche per chi è alla ricerca dell'amore con la "Cena tra perfetti sconosciuti", evento dedicato a chiunque voglia fare nuove amicizie. Così presso il ristorante "Il Vero Alfredo" in piazza Augusto Imperatore 30 non si penserà solo alle coppie il 14 febbraio, ma anche a chi è single o semplicemente desidera conoscere nuovi amici.

San Valentino a Il Vero Alfredo

La serata di San Valentino concluderà presso il ristornante di piazza Augusto Imperatore il "Festival delle Fettuccine all'Alfredo", settimana di festeggiamenti per i 110 anni delle sue mitiche "bionde" al “doppio burro”, ormai famose in tutto il mondo come piatto simbolo del Made in Italy. Un piatto semplice, creato nel lontano 1908 da un uomo semplice, Alfredo Di Lelio, nella sua piccola trattoria di Piazza Rosa a Roma, per amore della moglie Ines, debilitata dal parto del suo primogenito.

Le fettucine all'Alfredo

La ricetta delle tagliatelle impastate nel semolino e condite con burro e parmigiano freschissimi conquistò subito la popolarità non solo dei romani, ma anche di tutta Hollywood grazie al passaggio di due celebri attori americani del cinema muto, Douglas Fairbanks e Mary Pickford che, dopo aver assaggiato i suoi piatti succulenti, nel corso della loro luna di miele a Roma, regalarono ad Alfredo due posate d'oro con incisa una dedica: “To Alfredo the King of the noodles”. Da quel momento, le due posate furono concesse da Alfredo a tutti gli ospiti più illustri, cui aveva l’onore di servire le Maestosissime Fettuccine.

Cena tra perfetti sconosciuti

Per celebrare questa bellissima storia d'amore per San Valentino la famiglia Di Lelio aprirà le porte del suo ristorante di Piazza Augusto Imperatore 30 alle coppie e a chi è in cerca dell'amore o di nuove amicizie. Per la "Cena tra perfetti sconosciuti" alle ore 20:30 sarà possibile sedersi in tavoli sociali composti da otto persone, in cui basterà prenotarsi per cenare in compagnia con un menù alla carta.

La serata sarà intervallata dalla lettura di poesie d'amore e - come ultima serata del Festival delle Fettuccine - sarà possibile non solo degustare le mitiche fettuccine all'Alfredo, ma anche tutte le ricette storiche romane del celebre Alfredo di Lelio inventate dal 1908 ad oggi. Da scegliere alla carta secondo i propri gusti si potranno assaggiare quindi: le maestosissime fettuccine all’Alfredo, i rigatoni alla Henry King (Rigorè), i bauletti diplomatici all’Alfredo con piselli, il filetto di tacchino dorato con carciofi fritti dorati, i messicani con riso pilaf , le polpette di bollito al sugo con cicoria, le omelette confetture alla fiamma “o sole mio”, la gran coppa di gelato all’Alfredo.