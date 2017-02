San Valentino, #IloveAuditorium: innamorati del Parco della Musica

Una visita ad Auditorium “spento” e con il telefonino acceso per condividere sui social network foto ed emozioni di una serata nel complesso multifunzionale progettato da Renzo Piano. È l’evento “#ILOVEAUDITORIUM, innamorati del Parco della Musica” lanciato dalla pagina Facebook dell'Auditorium che si terrà domani dalle ore 18.30 per offrire un’occasione unica ai giovani appassionati di social.

Nella giornata di San Valentino il Parco della Musica vuole fare una sorpresa agli appassionati di questo luogo regalando una visita guidata gratuita per scoprire il “dietro le quinte” di una macchina così imponente che ogni anno produce 500 eventi circa.

E’ il secondo #EmptyAuditorium del Parco della Musica, una innovativa forma di fruizione dei luoghi di cultura diffusa in tutto il mondo che l’Auditorium replica dopo il grande successo dello scorso anno.

“L’Auditorium – ha commentato l’Amministratore delegato Josè Dosal – deve diventare sempre di più 3.0, aperto ai giovani e al loro linguaggio. Momenti come quello di domani raggiungono questo obiettivo e avvicinano un pubblico che vogliamo sempre di più viva questo luogo. Stiamo pensando di replicare questo format anche per le scuole del quartiere e di tutta Roma convinti che partecipando alla vita vera di una grande macchina culturale come questa i giovani finiranno per innamorarsene”.

L’evento è totalmente gratuito, ma la disponibilità di posti è limitata ed è necessario prenotarsi sui canali social dell'Auditorium su questa piattaforma: http://bit.ly/ILoveAuditorium-2017.