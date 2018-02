San Valentino: al Mercato Centrale l'amore è un gioco

L’amore è nell’aria e il Mercato Centrale Roma non vede l’ora di festeggiarlo. A San Valentino in via Giolitti, 36 si gioca perchè...l'amore è un gioco.

Ecco le sfide che Mercato Centrale ha pensato per San Valentino.

Cerchi la tua mezza mela?

- prendi uno degli stikers e cerca dentro al Mercato la tua anima gemella

- fatti un selfie, usa #amorelementare e tagga i profili Instagram e Twitter del Mercato Centrale Roma

- presentati con la tua metà al banco del bar per ricevere due cocktail Martini in omaggio!

Siete già due piccioncini?

Rispondete a 3 domande: se 2 risposte su 3 corrispondono, due cocktail Martini in omaggio al bar del Mercato.

L'intrattenimento musicale sarà curato dal dj Stefano Capasso.

San Valentino al Mercato Centrale

Ma non solo giochi e sfide: il San Valentino al Mercato Centrale è anche ricco di gusto. Il ristorante La Tavola, Il Vino, La Dispensa proporrà per l'occasione un menù a 58 euro a persona, con:

*benvenuto

alici fritte con scamorza affumicata

bignè al cioccolato con gorgonzola

un calice di Champagne OG (La Renaissance)

*antipasto

uovo croccante con fave, pancetta e pecorino

*primo

risotto al limone con crudo di pesce e pesto

*secondo

filetto di manzo con scaloppa di fegato grasso d'oca e salsa al tartufo nero

*dolce

soufflé al cioccolato e peperoncino con frutto della passione

Per informazioni e prenotazioni info.tdv.mercatocentrale@gmail.com - 0692949916