Beef in Guinness e fiumi di stout: San Patrizio al Limerick Pub

San Patrizio al Limerick Pub. Per festeggiare come ogni anno il Santo Patrono dell'Irlanda il locale di via Nemorense come da tradizione propone il suo inconfondibile Beef In Guinness, tanta Stout e cappelloni e gadget per tutti!.

In palio anche 5 magliette dell'evento personalizzate Limerick da vincere partecipando all'estrazione.