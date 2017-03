Basilica di San Paolo entro le Mura

★ Sabato 25 Marzo - ore 10,45 ★ NOVITA': VISITABILE SOLO SU PRENOTAZIONE!! San Paolo entro le Mura, chiesa episcopale anglicana, costruzione resa possibile solo dopo la caduta del potere temporale dei Papi, che custodisce una preziosa decorazione realizzata dai principali artisti dell'Inghilterra vittoriana, Edward Burne-Jones e William Morris, amici e sodali di Dante Gabriel Rossetti e legati all'estetica dei Preraffaelliti. Appuntamento: sabato 25 marzo alle ore 10,45 davanti all'ingresso della chiesa in via Napoli, 58 (incrocio con via Nazionale). Contributo: 9 euro (comprensivi del contributo per l'apertura della chiesa). LA VISITA E' ORGANIZZATA DA CHIARA DI MEO - STORICA DELL'ARTE Vi ricordiamo che la prenotazione alle visite è obbligatoria: si ricorda inoltre che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 h ore precedenti l'evento che altrimenti verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@trasecoli.it / 345.2899851