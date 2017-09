OPERA MUSICALE MODERNA IN ANTEPRIMA MONDIALE



Venerdì 29 settembre, solennità dedicata a San Michele Arcangelo, presso la Basilica di Santa Maria sopra Minerva in Roma verrà presentata, in forma di concerto, l'Opera musicale moderna: San Michele, l’Angelo dell’Apocalisse.

Lo spettacolo nasce da un'idea del compositore Simone Martino di rappresentare la figura dell'Arcangelo Michele, guerriero difensore della volontà divina.

L'Opera è frutto della collaborazione di Simone Martino con il poeta Lorenzo Cioce per i testi e Padre Gaetano Saracino per la dimensione spirituale. Aristotele Aebli è produttore e editore musicale.

La regia è a cura di Andrea Palotto.

Lo spettacolo si ispira al Libro dell’Apocalisse e viene narrato con forza e vigore all’interno di una cornice profondamente spirituale con un linguaggio universale, concreto e attuale.

Protagonista è l’eterna lotta tra il bene e il male, rappresentata da San Michele, principe delle milizie celesti, e Lucifero, l'angelo ribelle.

"Ogni personaggio incarna un sentimento profondamente attuale" spiega Simone Martino. "Lucifero vive il dramma della superbia e dell'invidia nei confronti del Bene che viene inviato sulla Terra nella persona del Cristo, espressione totale della parola del Padre. Dio, che nella rappresentazione ha volto e sembianze umane, pone Lucifero di fronte ad una scelta. L'angelo ribelle sceglie e sprofonda creando l'impero del Male. San Giovanni è il narratore, lo Storico. Maria è madre forte e umile. Lamia è simbolo della corruzione, Leviathan è cinico e superbo".

Numerosi gli spunti di riflessione offerti da questo imponente e suggestivo spettacolo musicale. Sulla scena si alternano, infatti, tematiche fortemente attuali quali la corruzione e l'omertà e sentimenti universali.

"L'Opera porta con sé, racconta Lorenzo Cioce, un messaggio di speranza. Con questo lavoro ci piace restituire il giusto significato al termine 'Apocalisse' che è rivelazione, verità rivelata”.

I protagonisti sul palcoscenico sono grandi performer del mondo musical italiano. Luca Marconi (interprete di San Michele) e Luca Gaudiano (Lucifero) saranno affiancati da Giosuè Tortorelli, Giovanni De Filippi, Riccardo Maccaferri, Martina Cenere, Sharon Alessandri, Michelangelo Nari, Luca De Lorenzo.

Il Musical si avvale di un coro di 20 elementi e di un ensamble di voci bianche dei giovanissimi allievi dell'Accademia di Arte MTDA di Roma.

La durata dello spettacolo è di circa 80 minuti e la rappresentazione, eseguita rigorosamente live in forma semi-scenica, sarà arricchita da splendidi e originali costumi di scena creati appositamente dalla costumista Rita Pagano con la collaborazione di Fabrizio Del Prete. La musica sarà eseguita con orchestrazioni virtuali.

La Basilica di Santa Maria sopra Minerva, unico esempio di architettura gotica presente a Roma, ospita capolavori dei massimi artisti italiani e le spoglie del Beato Angelico, proclamato «Patrono universale degli artisti» nel 1984.

L'Opera Musicale ha ottenuto il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi, della Polizia di Stato, del Santuario di San Michele Arcangelo di Monte Sant’Angelo (Fg).

L’evento del 29 settembre viene patrocinato dall'Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale.



Inizio spettacolo: 20.30

Ingresso su invito e/o prenotazione. Inviare email:ariaebli@me.com

Pagina fb: San Michele l'Angelo dell'Apocalisse