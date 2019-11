Il Festival Enogastronomico “San Martino – Olio, Funghi e Vino” è, da anni, un appuntamento tradizionale a Castiglione in Teverina e in tutta la Tuscia. Un evento, molto più di una sagra, che celebra il vino, l’olio, i funghi, tipici prodotti di queste terre. L'edizione 2019 dell'evento si svolgerà da venerdì 8 novembre a domenica 10 novembre.

Degustazioni, visite, dibattiti, mostre, spettacoli e tanto altro, per un lungo weekend all'insegna del gusto, della tradizione e del piacere di stare insieme.

Il programma di San Martino - Olio Funghi e Vino 2019

Venerdì 08 novembre

Ore 18:00 Centro Visite: Brindisi Inaugurale con le autorità cittadine

Ore 18:30 Centro Visite: mostra micologica “I funghi della Tuscia viterbese” a cura dell’Amevit – Associazione Micologica ecologica Viterbese

Ore 20:00 MUVIS Sala Enoteca: CENA con piatti tipici della gastronomia locale a base di funghi, olio nuovo e vino novello. (Consigliata la prenotazione)

Sabato 09 novembre

Ore 09:00 Centro Storico: apertura Mercatino di modernariato, collezionismo, artigianato e antiquariato e dei prodotti tipici agroalimentari

Ore 09:30 Centro Visite: apertura mostra micologica “I funghi della Tuscia viterbese” a cura dell’Amevit – Associazione Micologica ecologica Viterbese

Ore 11:30 MUVIS Museo del Vino: Visita guidata con un esperto Sommelier alla scoperta del MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari (Durata 40 minuti). Costo 8 € a persona

Ore 13:00 MUVIS Sala Enoteca: PRANZO con piatti tipici della gastronomia locale a base di funghi, olio nuovo e vino novello. (Consigliata la prenotazione)

Ore 15:00 Palestra comunale: Torneo di Ping Pong in collaborazione con TT UISP Orvieto- Aperto a tutti

Ore 15:00 Piazza Andrea Vaselli (Piazzale MUVIS) – Truccabimbi, Artisti di strada.

Ore 16:30 MUVIS Museo del Vino: Visita guidata con un esperto Sommelier alla scoperta del MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari (Durata 40 minuti). Costo 8 € a persona

Ore 17.30 Sala Consiliare: presentazione del libro di Celeste Stollo “Le stagioni della vita” a cura dell’Accademia Barbanera e della Biblioteca Comunale, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco

Ore 18:30 MUVIS Museo del Vino: Apertura Banchi d’assaggio dei vini e dei prodotti della Teverina a cura di un esperto Sommelier.

Ore 20:00 MUVIS Sala Enoteca e Sala Conferenze: CENA con piatti tipici della gastronomia locale a base di funghi, olio nuovo e vino novello. (Consigliata la prenotazione)

NOTTE D’ARGENTO A SAN MARTINO

Per i 25 anni della manifestazione distribuzione gratuita di vino e caldarroste. Il Museo del Vino sarà aperto fino a tarda notte

Ore 22:00 MUVIS: il gruppo di lettura dei “Dilettori” presenta un tributo ai poeti dialettali castiglionesi, parteciperà con le sue musiche Simone Gamberi

Ore 22:30 MUVIS Sala Conferenze: spettacolo musicale con “I Ladri di Monnalisa”, revival musicale del panorama italiano degli anni '60 e '70

Domenica 10 novembre

GIORNATA MONDIALE DELL’ENOTURISMO 2019

Ore 09:00 Centro Storico: apertura Mercatino di modernariato, collezionismo, artigianato e antiquariato e dei prodotti tipici agroalimentari

Ore 09:30 Centro Visite: apertura mostra micologica “I funghi della Tuscia viterbese” a cura dell’Amevit – Associazione Micologica ecologica Viterbese

Ore 09:30 Piazza della Repubblica: “PedaliAMO Castiglione”, IV edizione della passeggiata in bici per le campagne e le vie del paese. A cura del Cicloclub Teverina. Evento aperto a tutti. Per info e prenotazioni 329011928 – cicloclubcastiglione@libero.it

Ore 10:00 Largo Teverina: “Autoraduno di Macchine d’Epoca con sfilata ed esposizione delle auto per le vie del paese” in collaborazione con il Museo Taruffi di Bagnoregio

Ore 11:30 MUVIS Museo del Vino: Visita guidata con un esperto Sommelier alla scoperta del MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari (Durata 40 minuti). Costo 8 € a persona

Ore 12:00 MUVIS Museo del Vino: Apertura Banchi d’assaggio dei vini e dei prodotti della Teverina a cura di un esperto Sommelier.

Ore 13:00 MUVIS Sala Enoteca e Sala Conferenze: PRANZO con piatti tipici della gastronomia locale a base di funghi, olio nuovo e vino novello (Consigliata la prenotazione) allietato dalla musica di Claudio Pistis

Ore 15:00 Piazza Andrea Vaselli (Piazzale MUVIS): Esibizione degli Arcieri e Balestrieri di Orvieto Compagnia Porta Rocca

Ore 15:30 Centro Storico: “Sfilata ed esibizione Sbandieratori e Musici dei quartieri di Orvieto e della Banda Musicale di Castiglione in Teverina per le vie del paese

Ore 16:30 MUVIS Museo del Vino: Visita guidata con un esperto Sommelier alla scoperta del MUVIS – Museo del Vino e delle Scienze Agroalimentari (Durata 40 minuti). Costo 8 € a persona

Ore 17:30 MUVIS Museo del Vino: “UVA e VINO, OLIVO E OLIO: SALUTE E BELLEZZA”, seminario di approfondimento sui temi della salute, della bellezza e della storia dell'olivicoltura, dell'elaiotecnica e della viticoltura in collaborazione con FISAR – Delegazione di Viterbo. Contributo € 8 a persona, posti limitati, richiesta prenotazione.

Ore 18:00 MUVIS Museo del Vino: Apertura Banchi d’assaggio dei vini e dei prodotti della Teverina a cura di un esperto Sommelier.

Ore 18.30 MUVIS Sala Conferenze: II Edizione “Bake Off Castiglione” Gara di dolci aperta a tutti

Ore 19:00 MUVIS Sala Conferenze: Premiazione del concorso “San Martino che vetrina!” e concorso arte e tradizioni “Castiglione: i suoi luoghi, le sue tradizioni”

Ore 20:00 MUVIS Sala Enoteca: CENA con piatti tipici della gastronomia locale a base di funghi, olio nuovo e vino novello. (Consigliata la prenotazione)

Info & prenotazioni ai seminari FISAR – Delegazione di Viterbo: 349 2339530

Info & prenotazioni PRANZI e CENE al MUVIS: 335 6079041 - 3285740210

Info & prenotazioni Visite Guidate MUVIS: 335 6079041