San Lorenzo, un insolito quartiere

"Il vento passava in mezzo alle macerie come 'na scopetta. Si alzava per aria tutta una polvere fina e pareva che dentro a Roma ci fosse arrivato il deserto. Più che un quartiere di Roma San Lorenzo rassomigliava a Cartagine dopo che l'antichi romani c'avevano buttato il sale". Ascanio Celestini, Storia di uno scemo di guerra.



Il quartiere San Lorenzo, oggi conosciuto soprattutto per la vita studentesca e la movida notturna, racchiude una storia antica e moderna affascinante e ricca di aneddoti. Nato sul finire del XIX secolo, col tempo ha perso via via la sua fisionomia popolare che aveva assunto dal suo sorgere al dopoguerra.

La visita vi porterà alla scoperta degli angoli più nascosti, partendo dalla porta Tiburtina, l'arco monumentale voluto da Augusto nel V sec. a.C. e le imponenti Mura Aureliane, splendida cornice del quartiere, le ville e i palazzi della zona residenziale, i villini neomedievali in stile composito degli architetti Coppedè e Del Fa in via dei Ramni, il Pastificio Cerere e le antiche botteghe artigiane fino alla parte più popolare, sfregiata dal bombardamento del 19 Luglio 1943. Conosceremo le storie legate al quartiere, i suoi personaggi, le antiche fabbriche e la sua identità popolare e operaia.



Appuntamento: Domenica 21 gennaio alle ore 10.30 a piazzale Tiburtino, all'incrocio tra viale di porta Tiburtina e via Tiburtina Antica.

Contributo evento: 10 euro

A cura di: Daria Portale



Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato.



Per informazioni e prenotazioni:

info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086