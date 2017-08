San Lorenzo e Palio della Graticola

In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo patrono, Lorenzo Martire, il cuore di Zagarolo si anima di cortei e giochi di altri tempi.

Palio della Graticola

Come ogni anno, il Palio della Graticola, percorre le vie del centro storico, dove i protagonisti sono le squadre rionali che si sfidano per aggiudicarsi lo Stendardo, il rione vincente lo custodirà gelosamente per un anno intero.

San Lorenzo patrono a Zagarolo

Non mancheranno eventi musicali, stand gastronomici, dove si potranno degustare i prodotti tipici locali. Evento tanto atteso è la corsa per la Contesa della macchina di San Lorenzo, dove ogni squadra dovrà percorrere il centro storico trasportando il Santo in spalla.