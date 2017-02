Tempio di Antonino Pio e Faustina: Chiesa di San Lorenzo in Miranda

Visita guidata con il nsotro storico dell'arte in esclusiva all'interno dell'antico Tempio di Antonino Pio e Faustina del Foro romano, oggi Chiesa di San Lorenzo in Miranda, edificata nel 1602 all'interno del famoso tempio. Ancora consacrata, anche se non officiata regolarmente, è uno dei tesori nascosti di Roma. Affacciata e quasi sospesa sulla via Sacra del Foro Romano e recentemente restaurata, custodisce opere di grandi maestri come Pietro da Cortona ma soprattutto gode di una vista mozzafiato e unica al mondo sul Foro romano. Essendo stata donata da Martino V alla corporazione degli Speziali, ospita oggi il Museo di Arte Farmaceutica e di Storia della Farmacia, che custodisce albarelli di varie epoche, mortai di bronzo, strumenti di laboratorio, vetreria antica, medaglie di varie epoche, stampe e quadri antichi. Prenotazione obbligatoria: chiamando il numero 3343006636