San Lorenzo in Miranda, da tempio pagano a chiesa cristiana e sede del “Nobile Collegio degli Speziali”. Visita in esclusiva ad uno degli edifici più affascinanti che si affacciano sul Foro Romano.

L’antico tempio pagano, eretto nel 142 d.c. in onore di Faustina, moglie dell’imperatore Antonino Pio, venne trasformato nel VII secolo in chiesa dedicata al martire e diacono romano S. Lorenzo.

Nel 1429 il Papa Martino V donò la struttura alla Confraternita degli Speziali (Farmacisti), perché ne facesse un luogo di studio e di assistenza. Qui si conservano gli oggetti delle antiche farmacie come gli albarelli, i mortai in bronzo, medaglie e vetreria antica.

All’interno della chiesa spiccano, per importanza e qualità, i dipinti dei maestri del 1600 come Pietro da Cortona e Domenichino.

La denominazione in Miranda fa riferimento alle meraviglie del Foro che si possono ammirare dall’insolito balcone che si apre sulla facciata della chiesa, un vero e proprio spettacolo che si offre ai visitatori di questo piccolo gioiello nel cuore della città antica.

