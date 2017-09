Torna per la seconda edizione IL SAN LORENZO CARNIVAL; una giornata di musica, cultura, socialità e integrazione promossa dall'omonima associazione ed ufficilmente gemellato con lo storico carnevale caraibico di NOTTING HILL in quel di LONDRA, che proprio l'anno scorso ha raggiunto il traguardo delle 50 candeline.

Un evento musicale e coreografico comprendente una sfilata carnevalesca realizzata da corpi di ballo e bande di strada provenienti da un caleidoscopio di culture differenti ed una session di sound system in piena tradizione giamaicana dal termine della parata alla mezzanotte.

San Lorenzo Carnival 23 settembre 2017

L’Associazione Culturale SAN LORENZO CARNIVAL è nata con lo scopo di aggregare un pubblico composto da varie etnie e culture differenti che, nell’ambito di un evento musicale, culturale e coreografico, sulla falsariga del Notting Hill Carnival che si svolge ogni anno a Londra, potessero condividere spazi all’aperto in un’ottica di promozione artistica e sociale.

Il 1 Ottobre scorso, il primo Carnival romano, con le migliaia di presenze registrate in poche ore e il suo impatto positivo e misurato su un quartiere spesso usato e abusato come San Lorenzo, sembra essere partito con il piede giusto.

Roma come Londra: c'è San Lorenzo Carnival

La storica manifestazione inglese, con la quale Il San Lorenzo Carnival è gemellata, ha tagliato nel 2016 un traguardo prestigioso: mezzo secolo di attività, ed in tutti questi anni ha consolidato la sua capacità di essere un punto di riferimento per tutte le realtà che perseguono l’impegno culturale, l’integrazione e la promozione delle espressioni artistiche delle minoranze etniche nel Regno Unito. Il Notting Hill è anche una delle più importanti attrazioni turistiche della capitale britannica.

San Lorenzo è un quartiere importante nella storia di Roma. Basti pensare alla Roma popolare e operaia che ha patito i bombardamenti del ’43 raccontata da Elsa Morante nel libro “La Storia”.

La mission del futuro Carnevale del II Municipio è quella di riscoprire le radici del tessuto sociale del quartiere entro un progetto condiviso fuori dalla logica della movida fine a se stessa e di inserirle in un contesto di promozione sociale.

Il futuro del patrimonio culturale e umano dei rioni romani passa attraverso la consapevolezza delle nuove generazioni. E’ questa la chiave d’accesso ad un percorso di memorie condivise o circolanti.

La sfilata di San Lorenzo Carnival

La sfilata Carnevalesca partirà alle ore 15.00 da Piazza dei Sanniti, lato via di Volsci. La piazza sarà chiusa parzialmente al traffico veicolare per permettere ai partecipanti dei vari corpi di ballo e delle bande di strada di prepararsi al corteo festante e colorato.

San Lorenzo Carnival: il percorso

via dei Volsci, via degli Equi, Via dei Marsi, Via dei Sardi, via dei Sabelli ed in ultimo in via degli Etruschi.

Al suo arrivo, previsto intorno alle 17.30, dopo aver terminato le sue esibizioni davanti al sound system montato alla fine della strada, la parata si scioglierà .

Sempre in Via degli Etruschi, la restante porzione di strada ospiterà la sezione “giamaicana” del Carnival con D’Oxman da Londra e sarà chiusa al pubblico fino alla fine della sfilata, prevista per la mezzanotte.