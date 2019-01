Il S.LORENZO BLUES FESTIVAL è il Festival dedicato al BLUES delle migliori band che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma. riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti.

Per la Sesta Edizione del Festival una selezione delle migliori bands Blues che gravitano a S.Lorenzo: i FLEURS DU MAL -band Rock/Blues storica-, i LEBOWSKI BLUES FAMILY -quintetto che mescola Blues,Folk e Southern-Rock-, i SUPAWAI JOHN -Blues venato di Country e Psichedelia-, e il Duo LORENZO PAVIA & STEFANO PALMA -giovani nuove promesse dediti al Blues tradizionale-.

Chiuderà la Jam Session Finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

Il programma del San Lorenzo blues festival

ore 22,00: LORENZO PAVIA & STEFANO PALMA

ore 22,40: LEBOWSKI BLUES FAMILY

ore 23,20: SUPAWAI JOHN

ore 24: FLEURS DU MAL

ore 0,45: Jam Session Finale con tutti gli artisti

Fleurs du Mal

Band romana storica, in attività sin dal 1984, suonano un mix di Blues, Rock, Swing, Funk e Rythmin'&Blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali. Hanno realizzato 9 Albums (dal 1989 a oggi, in Vinile e in CD), e oltre 1200 concerti -tra i quali diversi importanti Festival Blues- in Italia ed anche in Olanda, Belgio, Francia, Germania, Svizzera e USA.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori /

Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Fausto Casara-Batteria.

Supawai John

In attività sin dal 1993, hanno realizzato 3 Cd Albums -tra i quali il più recente è il doppio CD "May Eleven" del 2003-, e centinaia di concerti a Roma e in Italia. Il loro sound basato su brani originali mescola Blues, Rock, Country e Rock psichedelico sfociando in ampie parti "Jam" nello stile delle Jam Bands californiane, ma senza mai dimenticare nel repertorio le radici Folk & Roots.

Formazione: Luca Dominici-Voce,Chitarra / Max Giua-Batteria,Washboard / Luca Manzan-Basso,cori. / Isabella Spacone-Piano,Tastiere.

Lebowski Blues Family

La band è il frutto dell'unione di musicisti d'eccellenza del panorama musicale capitolino sin dal 2004. Con alle spalle un'esperienza in molti importanti clubs italiani, la Lebowski Blues Family ha calcato anche il palco del festival Pistoia Blues edizione 2008. Il loro repertorio mescola il Delta Blues con il Folk-Rock fino al Southern-rock moderno, con in evidenza la stupefacente potenza ed estensione vocale del leader Bruno Annessi.

Formazione:

Bruno "Lebowski" Annessi-Voce,Armonica / Giulio Rizzoni-Chitarra,cori / Gabriele Morcavallo-Batteria / Claudio Bufera Rizzoni-Basso / Jacopo Florio-Chitarra

Lorenzo Pavia e Stefano Palma

L'apertura del Festival è affidata a due giovani promesse del Blues:

Lorenzo Pavia è un armonicista,chitarrista e cantautore nel solco della tradizione country-blues, che trae ispirazione dai grandi bluesman afro-americani. Già leader della band Black Shrimps, nel 2016 realizza a suo nome l'album "Pictures". In primavera uscirà il suo nuovo album “Way Out”.

Stefano Palma è un giovane valente chitarrista che ha trovato nel blues una forma comunicativa sincera e diretta, L'Arte di strada occupa una parte fondamentale della sua vita. E' impegnato in diverse collaborazioni sulla scena blues romana. Ha vinto il Premo Herbie Goins 2018 grazie al suo virtuoso stile chitarristico. Formazione: Lorenzo Pavia-Voce,Armonica,Chitarra / Stefano Palma-Chitarra