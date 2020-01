San Lorenzo Blues Festival, la settima edizione al Nuovo Cinema Palazzo

Sabato 8 febbraio alle 21,30 torna il San Lorenzo Blues Festival. Giunto alla sua settima edizione, l'appuntamento musicale si svolgerà presso il Nuovo Cinema Palazzo (piazza dei Sanniti 9/a) con ingresso a sottoscrizione consigliata di 5 euro.

Il S.Lorenzo Blues Festival è il Festival dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere S.Lorenzo a Roma, riunite in un'unica serata dedicata al Blues e ai suoi sviluppi più recenti. Per la settima edizione del Festival suoneranno: i MANCON BLUES Duo (dediti al Blues tradizionale), i FLEURS DU MAL (band Rock/Blues storica), i LEBOWSKI BLUES FAMILY (quintetto che mescola Blues,Folk e Southern-Rock), e i SUPA SAN FORCE, nuovo progetto dei SUPAWAI JOHN (Blues venato di Country e Psichedelia). Chiuderà la Jam Session Finale con tutti gli artisti insieme come tradizione del San Lorenzo Blues Festival.

Il programma

ore 21,45: MANCON BLUES Duo

ore 22,20: LEBOWSKI BLUES FAMILY

ore 22,55: SUPA SAN FORCE

ore 23,30: FLEURS DU MAL

ore 24: Jam Session Finale con tutti gli artisti

FLEURS DU MAL

Band romana storica, in attività sin dal 1984, suonano un mix di blues, rock, swing, funk e rythmin'&blues con un repertorio rodatissimo basato su brani originali. Presentano il nuovo Cd "Gumbo" dedicato al Blues e con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. Hanno realizzato 9 Albums (dal 1989 a oggi, in Vinile e in CD), e oltre 1300 concerti -tra i quali diversi importanti Festival Blues- in Italia ed anche in Olanda, Belgio, Francia, Germania, Svizzera e USA.

Formazione: Stefano Iguana-Voce,Chitarra,Slide / Roberto Cruciani-Basso,cori / Graziella Olivieri-Sax Tenore,cori / Clemente Verdicchio-Sax Contralto / Fausto Casara-Batteria.

MANCON BLUES Duo

Il duo blues formato dal sanlorenzino Marcello Convertini e dal talentuoso armonicista Max Manganelli interpreta il blues nella sua forma più genuina e tradizionale proponendo composizioni originali accanto a grandi classici e a rivisitazioni imprevedibili, rispettandone mantenendo le intense atmosfere delle origini. Presentano il nuovo Cd "Day By Day" che contiene brani originali e molte collaborazioni con musicisti della scena blues romana. Formazione: Marcello Convertini-Voce,Chitarra,slide. / Max Manganelli-Armonica.

LEBOWSKI BLUES FAMILY

La band è il frutto dell'unione di musicisti d'eccellenza del panorama musicale capitolino sin dal 2004. Con alle spalle un'esperienza in molti importanti clubs italiani, la Lebowski Blues Family ha calcato anche il palco del festival Pistoia Blues edizione 2008. Il loro repertorio di brani originali e classici mescola il delta blues con il folk-rock fino al southern-rock moderno, con in evidenza la stupefacente potenza ed estensione vocale del leader Bruno Annessi. Recentemente la formazione si è arricchita con la presenza della giovane promessa vocalist e percussionista Marta La Noce. Formazione: Bruno "Lebowski" Annessi-Voce,Armonica / Giulio Rizzoni-Chitarra,cori / Marta La Noce-Voce e Percussioni / Claudio Bufera Rizzoni-Basso,cori / Iacopo Florio-Chitarra

SUPA SAN FORCE (SUPAWAI JOHN)

Nuovo progetto della band Supawai John, che in attività sin dal 1993 ha realizzato 3 Cd Albums -tra i quali il più recente è il doppio CD "May Eleven" del 2003-, e centinaia di concerti a Roma e in Italia. Il loro sound basato su brani originali mescola blues, rock, country e psichedelia sfociando in ampie parti "jam" nello stile delle jam bands californiane, ma senza mai dimenticare nel repertorio le radici folk & roots. Formazione: Luca Dominici-Voce,Chitarra / Max Giua-Batteria,Washboard / Luca Manzan-Basso,cori.