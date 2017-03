San Giovanni in Laterano da scoprire!

LA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO Tutti la conoscono, ma quanti l'hanno mai visitata insieme ad una guida, specializzata in archeologia cristiana? Nel nostro itinerario scoprirete la storia della Cattedrale di Roma costruita per la prima volta dall'imperatore Costantino (ne sapete il nome completo e l'origine del toponimo Laterano?), ammirerete e conoscete gli splendidi arredi interni (dall'edicole con gli Apostoli nella navata centrale, al Baldacchino, fino all'abside) a cui lavorarono grandi artisti della Roma papale, tra cui Borromini. Completeremo il percorso svelando alcune curiosità sulla mater et caput di tutte le chiese di Roma e del mondo! Un'occasione da non perdere che per gli amici e soci di PAN Archeologia ripetiamo solo una volta l'anno! I posti sono limitati e le prenotazioni chiudono al raggiungimento delle 15 persone. INFORMAZIONI GENERALI Appuntamento: h. 15.15 in Piazza San Giovanni, davanti la facciata della Basilica (lato destro), nei pressi della fermata degli autobus. Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci 2017), €10 (non Soci). Durata: 1h40 circa. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 30 marzo. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibilità dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata. PER PARTECIPARE Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità: - inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com - telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!