San Giovanni in Laterano • Da Costantino a Mussolini

La Cattedrale di Roma, al centro della Cristianità e dell'Impero, da sempre crocevia della storia. San Giovanni in Laterano è la protagonista della millenaria "diarchia" tra Chiesa ed Impero, potere temporale e potere spirituale. Dentro uno dei luoghi più affascinanti dell'Europa intera, scopriremo la storia della Cristianità romana in seno al Potere di Costantino fino ad arrivare ai Patti lateranensi firmati da Mussolini. Una visita guidata per scoprire la Cattedrale di Roma, il suo battistero, la sua scala santa e per comprendere le vicende che hanno reso celebre questo straordinario luogo. Quando: DATA ESCLUSIVA!!! Sabato 4 Febbraio 2017 • Ore 16 Appuntamento: Piazza di San Giovanni in Laterano, 14 Durata: 2 Ore Per info e prenotazioni:http://www.radicinelmondo.it/san-giovanni-laterano-%E2%80%A2-costantino-mussolini/