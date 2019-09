San Giovanni in Laterano con apertura straordinaria di "Santa Sanctorum"

La visita guidata inizia con la Scala santa, secondo la tradizione, è la scala salita da Gesù per raggiungere l’aula dove avrebbe subito l’interrogatorio di Ponzio Pilato prima della crocifissione.

Si visiterà la Cappella del Sancta Sanctorum, la Cappella Sistina del Medioevo, uno dei luoghi più sacri della Cristianità, situata nell’edificio che ospita la Scala Santa, che presenta ricchissime decorazioni, affreschi e mosaici. Per proseguire con la visita della Basilica di San Giovanni in Laterano la più antica d’Occidente, situata nel luogo dove sorgeva il patriarchio, la prima e antica sede della corte papale.

la Basilica oggi è una straordinaria chiesa barocca, realizzata dal grande architetto Francesco Borromini e conserva preziose testimonianze medievali. La visita guidata termina nel Battistero Lateranense, il più antico di Roma, decorato da antichi mosaici. Fu l’unico Battistero a Roma e grazie alla sua struttura ottagonale ha fornito un modello per altri battisteri per tutta l’Italia.



Visita guidata: sabato 14 settembre alle ore 10.00

Appuntamento: ore 09.50 (massima puntualità), Piazza di S. Giovanni in Laterano, 14, davanti all’ingresso della Scala santa

Quota di partecipazione: €15,00 pagamento in loco

Prenotazione: prenotarsi rapidamente inviando una mail a segreteria@adm-arte.it, oppure un messaggio (sms o whatsapp) al 3208424686 – specificando il vostro nominativo, il numero delle persone e un riferimento telefonico