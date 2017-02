San Faustino: i single di Roma da Gauchos

San Faustino Roma Single mercoledì 15 febbraio 2017 SAN FAUSTINO "KARAOKE PARTY" by ROMA SINGLE al GAUCHOS Se il 14 febbraio si festeggia San Valentino fra rose, cioccolatini e cene a lume di candela, il 15 febbraio non è DA MENO, con la piccola differenza che in questa data il romanticismo è OFF LIMITS!!!! 120 cene suddivise in 60 Ladies & 60 Gentlemen, a numero chiuso con animazione e Karaoke dalle ore 21:00. Musica, ambiente chic, giochi e premi. La prenotazione è obbligatoria 3404987255 #ROMASINGLE #GAUCHOS Possibilità di parcheggio convenzionato.

Gallery