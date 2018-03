Trastevere nascosto: dalla casa di San Benedetto ai Bagni di Donna Olimpia. La visita comprende i luoghi più suggestivi del rione Trastevere accomunati da una storia antica e dalla costante presenza dell’acqua, come la chiesa di San Benedetto in Piscinula del XI secolo, la quale ricorda nel suo toponimo l’antica presenza dei bagni pubblici presso la casa degli Anicii.

Secondo la tradizione, San Benedetto da Norcia, legato per parentela alla gens Anicia, qui abitò durante il suo soggiorno di studio a Roma alla fine del V secolo. Questa chiesa in miniatura è un gioiello di decorazione cosmatesca, con il suo pavimento a tarsie marmoree e la piccola cella di preghiera del santo. Poco lontano da qui sorge Santa Maria in Cappella, edificata nel 1090, una delle poche chiese superstiti delle tante sparite in occasione della costruzione dei “muraglioni” lungo il Tevere.

Il suo nome deriva dalla confraternita dei fabbricanti di “cuppelle” (barili), che qui si riunivano. Ancora di proprietà della famiglia Doria Pamphilj, la chiesa è stata restaurata e riaperta al pubblico nel 2016. Negli anni in cui l’onnipotente cognata del papa, Donna Olimpia, fungeva da Segretario di Stato, la residenza presso Santa Maria in Cappella divenne il suo casino di delizie dove venire a passeggiare e a fare bagni nel fiume in tutta riservatezza.

