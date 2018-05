San Basilio 30 e lode, giornata delle buone intenzioni promossa dalle associazioni e dalle realtà del territorio e firma della Carta delle Buone Intenzioni alla presenza delle autorità



Il Gruppo delle Associazioni del Quadrante 30 organizza il primo evento FESTA di quartiere “San Basilio 30 e Lode” che si svolgerà sabato 5 maggio dalle ore 9.30 presso lo spazio mercato Casal Tidei, coinvolgendo tutte le realtà presenti sul territorio

La manifestazione sarà a carattere Sociale e Culturale, Apolitica e Apartitica, assolutamente senza fini di lucro e organizzata esclusivamente da Associazioni NO PROFIT e ONLUS, da gruppi di volontari, scuole e parrocchie, che insieme alla Protezione Civile, Organizzazioni Sociali e Croce Rossa Locali realizzeranno una giornata esclusiva di rilancio dell’immagine alla scoperta del ricco patrimonio culturale del territorio.



Le Realtà che si propongono offriranno, durante la giornata, le loro competenze e risorse per organizzare incontri, piccoli concerti e spettacoli dei ragazzi frequentanti le varie scuole, spazi dedicati allo sport, giochi e laboratori vari per i bambini; il tutto a titolo gratuito da parte di tutti i partecipanti.



Durante la manifestazione, alle ore 12.00 verrà firmata la Carta delle Buone Intenzioni alla presenza delle autorità invitate all’evento.





PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.30 - Avvio della festa con l’apertura dell’area Sport, Giochi e Laboratori e la presenza delle

Associazioni all’interno dell’area predisposta.

Ore 11.30 - Esibizione dell’orchestra della Scuola secondaria musicale di primo grado “Federico Fellini” e del Coro “I Coronati”.

Ore 12.00- Le Realtà e le Associazioni del territorio aderenti alla rete presentano il progetto “Gruppo Associazioni Quadrante 30” e in presenza delle autorità e degli eventuali organi di divulgazione (Stampa, tv, radio) sottoscriveranno la Carta delle Buone Intenzioni.

Ore 12.50 - Esibizione dell’orchestra della Scuola secondaria musicale di primo grado “Federico Fellini”.

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 - Sospensione delle esibizioni

Ore 15.00- Si succederanno le esibizioni di danza, ginnastica artistica, teatrali, delle varie scuole

Ore 17.30 - Si succederanno le esibizioni musicali (orchestre, gruppi musicali, cantanti, cori) delle varie

