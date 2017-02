La fortuna che abbiamo: Samuele Bersani celebra 25 anni di carriera

L’atteso spettacolo ispirato all’ultimo progetto discografico di Samuele Bersani,”La fortuna che abbiamo”, ripercorre 25 anni di carriera di uno dei cantautori più amati in Italia, notato da Lucio Dalla nel 1991, sempre contraddistintosi per originalità e coraggio nelle scelte musicali, che gli hanno fatto vincere anche tre Targhe Tenco.

L’album prende vita da due concerti live del 2015, uno dei quali andato in scena Il 30 maggio 2015 proprio nella sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, quando Bersani è stato protagonista di “Plurale Unico”, un concerto-evento che, nel suo stesso nome, racchiude il senso dell’unicità della serata. Sul palco, insieme alla sua band storica, aveva ospitato amici e colleghi in uno spettacolo corale, da Marco Mengoni a Luca Carboni, da Caparezza a Carmen Consoli, da Pacifico a Musica Nuda, fino a Gnu Quartet, Dario Argento, Alessandro Haber, Piera degli Esposti.

Pochi giorni dopo, Il 12 giugno, nell’ambito de “I Pomeriggi d’Autore” al Teatro Dal Verme di Milano, Samuele Bersani si era esibito per la prima volta accompagnato da un'Orchestra Sinfonica (L’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” composta da 30 elementi) e aveva eseguito con questa i brani più significativi del suo percorso artistico.

Dalla registrazione di questi due concerti è nato il suo primo progetto discografico live che ripercorre 25 anni di carriera tra sperimentazioni e arrangiamenti nuovi, un doppio cd + dvd uscito a giugno 2016 con oltre 2 ore di musica registrate on stage. L’album è stato anticipato dal singolo inedito “La fortuna che abbiamo”.