A Teatro Trastevere si dipinge col vino: Arianna Greco al “Salotto Teatrale”

Il progetto si ispira ai bellissimi "Salotti Letterari" del '700 presenti in tutta Europa dove Artisti di ogni forma d'arte, Pittori, Attori, Scrittori, Musicisti etc, si incontravano per nutrirsi d'arte e cultura, per scambiarsi il sapere e non solo, per crescere anche dal punto di vista umano e delle idee. In questo momento storico culturale di grande sofferenza e di grandi "assenze", gli Artisti della Maieutica sono convinti che l'Arte e la Cultura siano i veri “motori del Mondo”, del vivere, e che solo mettendo in azione questi motori si possono cambiare le cose... Loro credono che l'arte possa veramente essere un alibi, per diventare persone migliori.

I loro SALOTTI TEATRALI sono degli incontri tra artisti di varia natura che hanno voglia di crescere umanamente e artisticamente, sono una vetrina per farsi conoscere, far conoscere la propria arte e ampliare così anche le possibilità lavorative: compresi nei salotti infatti ci sono provini per nuove produzioni, come ad esempio le selezioni per "Femme Letale 2" spettacolo della Compagnia Teatrale la Maieutica.

Il 10 gennaio dalle ore 18.00 il Salotto Teatrale avrà una Location d’elezione, lo storico Teatro Trastevere e un’Artista d’elezione, la Leccese Arianna Greco che si esibirà in una Performance d’Arte Enoica ovvero l’Arte di dipingere su tela usando il vino al posto dei tradizionali colori. Le sue opere enocromatiche fanno il giro del mondo, dalla Russia al Brasile, dove è stata scelta per realizzare l’immagine ufficiale di Encontro de Vinhos 2016, la Fiera mondiale dei Vini, da Hong Kong alla Croazia dove solo un mese fa nel 34th European Award for the Tourism ha ricevuto l’importante Riconoscimento Internazionale di Benemerita del Turismo culturale.