Salotto di Prati: il mercatino dell’oggettistica, collezionismo e antiquariato

Il 24 settembre riapre i battenti “il Salotto di Prati”, mercatino dell’oggettistica, collezionismo e antiquariato in Piazza dei Quiriti.

Per i nostalgici dei vecchi mercatini di Roma dal respiro europeo, ogni quarta domenica del mese la piazza si trasforma in un luogo animato, ricco di merce pregiata, come le porcellane di herend, collezioni di orologi antichi e da collezionismo, grammofoni, stampe, quadri, libri antichi e d’epoca.

In più ci saranno una postazione internet munita di stampante, una ciclostazione dove poter lasciare la propria bicicletta e tante attività educative organizzate dall’accademia Kronos, come il titolo di osservatore ambientale rilasciato ai bambini, il gioco del riciclo, il cruciverba della natura.

Parteciperanno ad ogni manifestazione i comitati di quartiere per istituire uno sportello di ascolto con i cittadini residenti. Una piazza da vivere. Ogni quarta domenica del mese dalle 9 alle 19.30