Salon Annuale Arte Figurativa & Live Performance

Arts in Rome, la nuova Scuola di Arte Figurativa a Roma, propone un grande Evento il giorno 10 Giugno 2017 presso la nostra sede in Via Pasquale Villari n°1 dalle ore 17:00 alle 21:00, che vede coinvolti in una Performance di Ritratto dal Vero Artisti Italiani & Stranieri e molte Opere in Mostra sia degli Studenti di Arts in Rome dell'anno 2016-2017 sia della Collezione Privata. Grazie a questa manifestazione la Scuola si propone di condividere e diffondere lo stile Figurativo Realista ed il Disegno e Pittura dal Vero; la Performance consisterà in diverse postazioni ove gli Artisti invitati eseguiranno un Ritratto dal Vero con Modello. Potrete finalmente osservare dal vero come si esegue un Ritratto svelando la maestria degli Artisti e quanta conoscenza artistica è necessaria per creare un'Opera. Verrà offerto un Aperitivo con Degustazione e potrete visitare la Scuola conoscendo i nostri Corsi per l'Anno Accademico 2017-2018, gli Organizzatori e gli Insegnanti che ne faranno parte; Notizie Utili: Evento Mostra & Performance Ritratto dal Vero Luogo Via Pasquale Villari n° 1, Roma Data e Ora Sabato 10 Giugno dalle ore 17:00 alle 21:00 Ingresso ENTRATA GRATUITA Contatti info@artsinrome.com Artisti che eseguiranno la Performance: Ospite speciale Glenn Vilppu, insegnante presso la UCLA di Los Angeles e Disegnatore Disney; la lista dei restanti Artisti è al momento in aggiornamento. Opere in Esposizione di Alunni e Collezione Privata: Alunni Corso Annuale Pittura I Anno Alunni Corso Annuale Disegno I Anno Alunni Corso Annuale Aerografia I Anno Justin Breadshaw Adriano Fida Alessandra Carloni Milakovich Antonello Riommi Giampiero Abate Bianca Maria Scrugli Vicente Romero Redondo Glenn Vilppu Per l' Ass. Arts in Rome l'Evento rappresenta un momento importante che si colloca tra le numerose attività che vengono svolte durante l'anno; dai Corsi di Pittura, ai Corsi di Disegno, Aerografia e Workshop Specialistici di varie tecniche. Questa mostra sarà solo l'inizio della Presentazione delle Varie Tecniche Pittoriche per dimostrare che l'Arte è Viva e richiede conoscenza, studio e professionalità. Contatti: info@artsinrome.com +39 3281424151 (mattina) +39 3939433952 (mattina) Info Utili: Parcheggio: in strada (la Via Ruggiero Bonghi offre molti parcheggi su strada) Mezzi Pubblici: Metro A Manzoni, Metro B Colosseo, Tram n°3, Bus collegati con la periferia Non agibile a Disabili Motori (scale all'entrata) FAQ: Posso portare un amico? Certamente, l'ingresso è libero e gratuito; Come trovo Arts in Rome? Via Pasquale Villari è una piccola traversa di Via Merulana e si trova davvero a pochi passi dall'incrocio di Via Merulana e Via Labicana; Posso entrare dopo le 17:00? Certamente; le performance saranno a rotazione fino alle 21:00; Posso parlare con gli Artisti della Performance? si, ma non durante la performance di disegno/pittura;