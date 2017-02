Dopo 18 anni di controcultura e dj set, abbiamo deciso di invitare crew e realta' romane di musica in levare, uniti dall'idea comune che l'amore per il Sound made in Jamaica. l'Antirazzismo e i Diritti Sociali siano i valori che piu' ci contraddistinguono e che piu' emergeranno durante questa maratona musicale. Sabato 11 Marzo 2017 Sally Brown Showcase - chapter 1 - Evento Benefit a favore di Focus-Casa dei Diritti Sociali www.dirittisociali.org . Associazione di volontariato laico impegnata dal 1985 nella promozione dei diritti umani e sociali delle persone piu' deboli in Italia e nel sud del mondo. CDS si impegna autogestendosi con attivisti volontari ( avvocati, assistenti sociali, insegnanti ecc ) per far rispettare i diritti negati basandosi sul valore universale della cittadinanza interculturale. Il giorno 11 marzo 2017 a partire dalle ore 16 fino a tarda notte, stand, campagna di sensibilizzazione, interventi, video, dj set con circa una ventina di crew, dj, selecta, minilive con piu' cantanti, ospiti internazionali da Londra...perché MUSICA, SOLIDARIETA' & INTERCULTURALITA' saranno i valori di questo evento... IN CONSOLLE: - FROM LONDON ------ TONY MASSIVE ----- Storica figura del mondo in levare nel Regno Unito, fondatore del Massive International , corner per gli amanti del vinile imperdibile a Camden Town. Promoter e dj da oltre 30 anni, ha collaborato nei piu' importanti festival con artisti del calibro di Sugar Minnot, Laurel Aitken, Rico Rodriguez, Dawn Penn e molti altri. Si esibira' al Sally Brown sia come selecta che come MC supportando la maratona musicale di 10 ore. - ECCO LA SCALETTA DELLA MARATONA: Ore 16 Roots Family, ore 16,20 Rude Beat, ore 16,40 Kaveen ( Sos Jamaica ), ore 17 Mr Roots n Culture Laganà, Ore 17,20 Fabio b ( More Fire ) , ore 17,40 King Doble ( Jahman ) , ore 18 Soul Roots ( sound system ), dalle 18,30 alle 19 primo intervento sally brown e associazione, ore 19 ANY ( Daje Pure Te) & Tamrat, ore 19,30 Tsunami Massive, ore 20 Orange Beat ( sound system ), ore 20,30 Yaga Yaga ( sound system ), ore 21 Mercy Far I ( from Cool Runnings ), ore 21,30 Tony Massive ( from Massive International London ), ore 22 secondo intervento sally brown e associazionismo, ore22,30 Rufino e Bonifax, ore 23 Sista Tahnee ( live su basi Peppe Rockers ), ore 23,30 Steady Rockerz Trio ( live ), ore 24 Rasta Blanco (live from Radici nel Cemento ), 00,30 Rudie pressure boys, ore1 Gargiulo e CARLITOS, ore 1,30 Nembokid ruderoma, ore 2 Ninette. IL TUTTO SUPPORTATO AL MICROFONO DA TONY MASSIVE from London VI ASPETTIAMO NUMEROSI SENZA SE E SENZA MA....UNITI PER FOCUS-CASA DEI DIRITTI SOCIALI