Salita al Monte dei Cocci e Porticus Aemilia

Tipologia itinerario: archeologia, tour & passeggiate; Inizio visita: 16.30; Termine visita: 18.00; Appuntamento: ore 16.30 in Via Rubattino 5 (di fronte Teatro Petrolini), 00153, Roma; dopo la visita alla Porticus Aemilia si proseguirà verso il Monte dei Cocci, il tour ha una lunghezza di circa 600 metri totali. Solo in caso di forte maltempo la visita verrà annullata Costo visita: 9 euro tutto compreso (ticket di accesso, visita guidata e iscrizione all'associazione); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. ​ Modalità di prenotazione: invia una mail a visite@tuscola.it o un sms al 371.1423882 indicando il numero dei partecipanti, i dati anagrafici di ognuno e un recapito telefonico. I posti sono limitati. Inizieremo la visita dalle strutture identificate come i resti della Porticus Aemilia: il grande monumento tardo-repubblicano realizzato per raccogliere e conservare le merci che giungevano dal fiume. Qui saranno illustrate le caratteristiche del monumento in relazione alle forme di approvvigionamento e distribuzione delle merci a Roma nel corso della storia. ​ Continueremo quindi verso Monte Testaccio. Durante la salita all'area archeologica verranno illustrate le fasi principali della storia della zona, la Regio XIII augustea: quelle più antiche, legate alla saga di Remo e Romolo, e quelle repubblicane e imperiali, connesse alla sua spiccata vocazione commerciale, connessa al Tevere a all'Emporium, la quale ne plasmò in maniera profonda l'aspetto e la topografia. Ripercorreremo le vicende del "monte dei cocci", dalle origini fino all'epoca medievale.