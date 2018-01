Sali o scendo? al Teatro Tirso De Molina

SALI O SCENDO?

dal 24 gennaio al 4 febbraio

con Danilo De Santis, Roberta Mastromichele, Francesca Milani, Pietro Scornavacchi e Chiara Canitano

Scritto e diretto da Danilo De Santis



Attilio sta per uscire con colei che ritiene essere la donna della sua vita.

E’ pronto a vivere la serata perfetta con la donna perfetta.

Ma sotto casa di Sofia incontra Serena che ha urgente bisogno di scoprire se il suo ex è ancora innamorato di lei.

Due strade che si incrociano “casualmente” possono condurre ad un inevitabile rotta di collisione. Una commedia sul destino e sull’amore. Momenti di irresistibile comicità e riflessione sull’interrogativo: Se è vero che il cielo ci invia dei segnali, siamo davvero sicuri di interpretarli nel modo giusto?

E allora che fai “SALI o SCENDO?”

Una scelta che potrà cambiare il percorso dei due cuori.





COSTO BIGLIETTO

Intero:

mercoledì e giovedì € 25

venerdì, sabato e domenica € 27

Ridotto:

mercoledì e giovedì € 22

venerdì, sabato e domenica € 24



ORARI

mercoledì, giovedì, venerdì e sabato ore 21:00

sabato e domenica ore 17:30



Biglietti in vendita anche su TicketOne

www.ticketone.it



Teatro Tirso De Molina

Via Tirso, 89 (Piazza Buenos Aires)

00198 Roma

www.teatrotirsodemolina.it

Parcheggio convenzionato in Via Tirso, 14

Per info: 06.8411827