Arrivano i saldi al Centro Commerciale Roma Casal Bertone

Ora che l’emergenza coronavirus sembra finalmente alle spalle, è il momento di tornare alle piacevoli consuetudini estive. Fra queste c’è sicuramente l’appuntamento con i saldi. Per chi vuole fare un po’ di shopping a prezzi convenienti, vale la pena di fare un saldo al Centro Commerciale Roma Casal Bertone. I 60 negozi della Galleria propongono tantissime offerte tra moda, scarpe, accessori, articoli per la casa e tanto altro.

La data ufficiale di inizio saldi nel Lazio è il 1° agosto, ma la Legge regionale n. 2 del 27 maggio 2020 permette di anticiparli di un mese. Per questo il Centro ha dato il via alle offerte estive sabato 4 luglio.

I saldi sono accompagnati dal grande concorso “Noi vinciamo insieme”, che mette in palio tantissimi buoni spesa da 25 euro. Partecipare è semplicissimo, basta andare sul sito noivinciamoinsieme.it e giocare per vincere subito. Per avere maggiori possibilità di vincita, meglio recarsi direttamente al Centro: entrando in Galleria e attivando il Bluetooth, le possibilità raddoppiano.

Il Centro Commerciale Roma Casal Bertone si trova in via Pollio 50 ed è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.