Nella giungla delle città al Sala Uno

Cavalierimascherati e SalaUno teatro presentano Nella giungla delle città im dickicht der staedte di Bertolt Brecht con Caterina Casini, Chiara Condrò, Eugenio Banella, Guido Goitre, Irene Vannelli Lorenzo Garufo, Luisa Belviso, Marco Usai, Maurizio Greco, Stefano Flamia musiche eseguite dal vivo dal maestro Valerio Mele regia Alessandro De Feo TEATRO SALA UNO Roma, piazza S.Giovanni in Laterano n.10 Dal 25 al 30 Aprile 2017 Martedì-Sabato h 21.00 | Domenica h 18.00 Debutta in prima assoluta al teatro Sala Uno di Roma dal 25 al 30 aprile "Nella giungla delle città" im dickicht der staedte, un'opera giovanile di Bertolt Brecht rivisitata dalla compagnia Cavalierimascherati, da anni impegnata nello studio dell'autore tedesco e che in questo nuovo allestimento diretto da Alessandro De Feo porta in scena le vicende e i conflitti sociali e generazionali di una città contemporanea, tra possibilità di riscatto, speranze di cambiamento e nuove opportunità. "Vi trovate a Chicago, ed assistete all'inspiegabile lotta di due uomini e alla rovina di una fa-miglia, che dalle praterie è venuta nella giungla della metropoli. Non tormentatevi il cervello per scopri¬re i motivi di questa lotta, ma interessatevi alle poste umane in gioco, giudicate imparzialmente lo stile a-gonistico dei due avversari e concentrate la vostra attenzione sul finale". (Bertolt Brecht) La giungla è una cricca di orientali di seconda generazione, sgualdrine tossicodipendenti e alcolizzate, timide ragazze mittel-europee nella morsa dei lupi. Una lotta tra due uomini apparentemente squilibrata, tra scontri, fughe e sudore, domande che esigono risposte. Thaiti o New York? L'allestimento punta all' esaltazione totale e scarna dell' azione, alla ricerca di immagini e ambientazioni cangianti, per evitare la fissità del quadro, tentando di conferire costante dinamica alla scena, anche con l'esecuzione di musiche dal vivo. Il gruppo di orientali presente nell' opera parla spesso una propria lingua, inventata, con traduzione proiettata su schermo. Avvincente e misterioso "Nella giungla delle città" fu scritto tra il 1921 e il 1923 quando l'America, crocevia di popoli e culture, rappresentava il futuro e la possibilità di una vita nuova, tematiche più che mai attuali, che ancora oggi riescono a inquadrare e dipingere sfumature, contraddizioni ed ambiguità della società contemporanea. Cavalierimascherati è una compagnia di giovani teatranti residenti a Roma che provengono da differenti formazioni, quasi tutti passati per l'accademia del teatro Quirino. Iniziano lo studio delle opere di Brecht con Giancarlo Sammartano, e successivamente con Carlo Boso, mettendo in scena Opera da tre soldi e Un uomo è un uomo (compagnia Marabutti). Lo spettacolo La vera vita del Cavaliere Mascherato, riscrittura di una dimenticata opera dell' autore, ha partecipato al premio Attilio Corsini 2016 presso il teatro Vittoria, ed è stato semifinalista al Roma Fringe 2015, con nomination per miglior regia e miglior attore. "Nella giungla delle città" 25-30 Aprile 2017 Teatro Sala Uno, Roma, piazza S.Giovanni in Laterano n.10 durata: 100 min con intervallo biglietti: 12 € intero - 8€ ridotto tessera associativa 2€ INFO E PRENOTAZIONI info@salaunoteatro.com cavalierimascherati@gmail.com tel - 3914658246 - 06/86606211